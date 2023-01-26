Всего для сотрудников филиала было организовано 2734 тематических курса по разным направлениям.

По итогам 2022 года более 800 сотрудников Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» прошли обучение за счет средств работодателя. Всего для сотрудников филиала было организовано 2734 тематических курса по разным направлениям. Основная часть работников получила новые знания на базе Самарского учебно-курсового комбината без отрыва от производства.Самыми популярными стали программы обучения по охране труда, работам на высоте, по промышленной и пожарной безопасности. Также специалисты получили дополнительные знания по своей основной профессии. Большое внимание в учебном плане было уделено тренажерной подготовке оперативного персонала.Кроме того, в 2022 году на базе Ивановского государственного энергетического университета имени В. И. Ленина повысили свою квалификацию 19 человек.В 2023 году курсы повышения квалификации за счет работодателя смогут пройти еще 52 энергетика. Для работников подготовлено более 70 различных образовательных программ.Энергетики не только учатся, но и обучают. За 2022 год на базе производственных площадок филиала практику прошли 203 студента Ивановского энергетического колледжа, Ивановского энергетического университета, Владимирского химико-механического колледжа, Владимирского политехнического колледжа, Владимирского авиамеханического колледжа.Также было подписано соглашение о сотрудничестве с Владимирским государственным университетом. В рамках которого стороны договорились скорректировать программы обучения, проводить мастер-классы, конференции, дни открытых дверей, организовывать промышленный туризм не только для студентов, но и для преподавателей ВУЗа. Начиная с 2-го курса, студенты будут проходить производственную практику на предприятиях филиала под руководством практикующих профессионалов.В 2023 г. на практику во Владимирский филиал запланировано принять более 200 студентов.