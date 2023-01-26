Многодетным семьям сохранили право на бесплатный земельный участок под жилье даже если их сын или дочь погибнут, или будут ранены в результате боевых действий на Украине.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области утвердили гарантии для участников СВО. Многодетным семьям сохранили право на бесплатный земельный участок под жилье даже если их сын или дочь погибнут, или будут ранены в результате боевых действий на Украине.Как уточнил зампред регионального парламента Вячеслав Картухин, действие нормы распространится на отношения, возникшие с 24 февраля прошлого года. Ранее льгота теряла силу, если семья переставала считаться многодетной из-за смерти кого-то из детей. Документ поддержали губернатор и прокуратура Владимирской области.Для сохранения права на участок владимирцам необходимо будет подать заявление в местную администрацию. Документ, подтверждающий факт гибели их ребёнка во время СВО, чиновники должны запросить сами.Народные избранники проголосовали «за» единогласно.