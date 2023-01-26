Прокуратура Владимирской области проводит проверку в поселке Вольгинский Петушинского района, который остался без отделения скорой помощи. Единственную на весь 5-тысячный населенный пункт

Прокуратура Владимирской области проводит проверку в поселке Вольгинский Петушинского района, который остался без отделения скорой помощи. Единственную на весь 5-тысячный населенный пункт бригаду ликвидировали по непонятным для местных жителей причине. Направленные на место прокуроры должны дать оценку соблюдению времени доезда бригады медиков из Петушинской районной больницы (откуда теперь высылаются машины) до жителей поселка, а также