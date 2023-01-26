Когда не слушаются правая нога и рука...

Когда не слушаются правая нога и рука...В 2017 году у 69-летнего Вячеслава Малежика случилсяинсульт. Певец винит в этом нервное напряжение при подготовке к юбилею – говорит,что "сжег себя со страшной силой". Из-за болезни у певца на некоторое времяотказали ноги и была потеряна координация. Но звезда 80-х смог справиться снедугом и вернуться к обычной жизни."У меня было довольно мощное атеистическое воспитание вшколе и институте, – признался "Дни.ру" Малежик. – Но после того, как меня долбанулинсульт, пропали все сомнения в существовании Бога".Сам момент инсульта артист не помнит. "Помню только, как ясвалился с кровати и не смог встать, – говорит он. – Я стал проверять, что уменя отказало, и понял, что не могу глотать, у меня не работают правая ноги иправая рука. Это произошло 5 июня, а лежал и думал, смогу ли восстановиться кконцу августа, чтобы на День газовика на Севере заработать на концерте большиеденьги". Помимо инсульта, который диагностировали врачи, они нашли у ВячеславаЕфимовича еще и бронхит с пневмонией.В итоге два месяца певец провел в 15-й больнице Москвы, где,как он сам говорит, его вытащили с того света. "Я до туалета не мог три месяцасам добраться. Прошел знакомство с памперсами. Я не мог самостоятельно есть.Была победа, когда я из стакана попил киселек", – позже расскажет артист. У обездвиженного после инсульта Малежика жизнь была страшная!А потом его перевели в реабилитационный центр Зеленограда. "Япредложил главному врачу выпустить меня на сцену с гитарой, – вспоминает певец.– Мне помогли подняться, посадили на стул, и я стал петь для людей накостылях и каталках. Такой вот был паралимпийский концерт (улыбается). Думаю,эта "малежикотерапия" помогла и другим больным, и мне. Я понял, что обязан восстановиться.И сегодня и стихи пишу, и голова прилично работает".