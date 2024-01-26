20 участков автомобильных дорог Владимирской области обеспечены проекционными «зебрами». Об этом...

20 участков автомобильных дорог Владимирской области обеспечены проекционными «зебрами».Об этом информирует Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области.Уточняется, что устанавливалось специальное оборудование в наиболее напряжённых местах с интенсивным движением, а также вблизи детских садов, школ, медицинский и других социальных учреждений в населённых пунктах, через которые проходят региональные и межмуниципальные дороги.Где именно были установлены такие переходы и «зебры»:в с. Андреевское на а/д Колокша-Кольчугино-Александров Верхние Дворики, км 87+196, 2 проектора;в п. Мстера на а/д Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-ст.Мстера-"Волга", км 51+777, 1 проектор и км 51+597, 1 проектор;на ст. Мстера на а/д Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-ст.Мстера-"Волга", км 66+900, 1 проектор;в с. Фоминки на а/д Муром-"Волга", км 56+592, 1 проектор и км 56+939, 1 проектор;в п. им. Карла Маркса на а/д Хохлово-Камешково-Ручей, км 35+763, 2 проектора;в д. Новоселово на а/д Покров-Новоселово-Киржач, км 19+866, 1 проектор;в с. Клязьменский городок на а/д Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст.Мстера – "Волга», км 16+176, 1 проектор и км 16+289, 1 проектор;в п. Малыгино на а/д Хохлово-Камешково-Ручей, км 39+340, 1 проектор;в д. Тургенево на а/д Касимов-Муром-Нижний Новгород, км 69+323, 1 проектор;в с. Войново на а/д Касимов-Муром-Нижний Новгород, км 42+945, 1 проектор;в д. Иватино на а/д Драчево-Бутылицы-Меленки, км 43+529, 1 проектор;в с. Илькино на а/д Касимов-Муром-Нижний Новгород, км 35+726, 1 проектор;в п. Зименки на а/д Владимир-Муром-Арзамас, км 112+173, 1 проектор;в с. Булатниково на а/д Владимир-Муром-Арзамас, км 107+855, 1 проектор;в с. Малышево на а/д Владимир-Муром-Арзамас, км 0+296, 1 проектор;в с. Порецкое а/д "Владимир-Иваново"-Порецкое-Мордыш, км 4+947, 1 проектор;в с. Сима а/д Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский, км 91+916, 1 проектор.Эффективность нанесения разметки за счёт проектора, достигается за счёт того, что он дополняет, дублирует и усиливает визуальный эффект существующей разметки.Важно:Включается такой проектор исключительно в вечернее и ночное время с целью акцентировать внимание водителей на участке, где пешеходы переходят через дорогу.За счёт технологии проецирования зебра заметна за 100-150 метров, так как белые и жёлтые полосы ярко выделяются на фоне темного покрытия автомобильной дороги.Эффект объёмного изображения не снижается даже в зимний период, когда дороги бывают заснежены, наблюдаются наледи (и снежная грязь), отмечают в Управлении автомобильных дорог администрации Владимирской области.Фото: https://t.me/uprdor33