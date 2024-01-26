26 января во Владимире открывается выставка Александра Звягинцева Путь Сегодня в областном...

26 января во Владимире открывается выставка Александра Звягинцева "Путь"Сегодня в областном Центре ИЗО открывается выставка Александра Звягинцева "Путь".Представлено более 150 полотен в технике масляной живописи.Пейзаж и дорога - любимые темы художника. Звягинцев отличается необычными колористическими решениями и смелостью мазка.Это третья персональная выставка молодого автора, начало торжественного открытия в 16 часов.- Вот увидел коричневое - раз... смотрю, где она там у меня... То есть, опять же, не заостряю внимания на деталях и на форме.