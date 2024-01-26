88-летняя пенсионерка, провалившаяся в погреб в Камешковском районе, госпитализирована с...

88-летняя пенсионерка, провалившаяся в погреб в Камешковском районе, госпитализирована с переломомПенсионерку, провалившуюся в погреб в Камешковском районе, госпитализировали в больницу с подозрением на перелом. ЧП в поселке Новки случилось в среду. Вызволять бабушку из подземелья приезжали сотрудники регионального РОССОЮЗСПАСа. Вслед за всеми на дно погреба спустилась Дарья Давыдова.В свой сарай хозяйка наведается теперь не скоро. Родные далеко, ключи оставила соседям. Которые в то злополучное утро помогли достать ее из-под земли.- Так, и куда тут падать?- Сейчас. Только не падайте.Вадим Абрамов, житель пос. Новки:- Снег возил, тележку в сарай ставил. Дверь приоткрыта была. Слышу, оттуда кричит тихонько кто-то. Подошел, дверь открыл. Говорю, "Рай, ты чего там?". "А я, говорит, упала, не могу вылезти".Павел Назаров, житель пос. Новки:- Она сама уже не помнит, зачем спускалась. И говорит, "я встала, никак не найду ступеньку". И отпустила руку.Сухая перекладина хрустнула под ногой. И маленькая старушка - меньше меня - свалилась с двухметровой высоты.- Света нет, места мало. Говорят, еще бабушка застряла тут где-то ногой.На полу в холодном погребе женщина (ей, между прочим, 88) пролежала около часа...- Обронила золушка башмачок... прежде чем на помощь примчались спасатели. "Наверное, это мой Рай", подумала тогда баба Рая.Евгений Федоров, спасатель "Службы мониторинга по Владимирской области":- Она от фонарика свет увидела, сказала "ой, все, белый свет пришел, наверное, на тот свет собралась"Сотрудники РОССОЮЗСПАСа знали, на что шли.Владимир Федоров, начальник "Службы мониторинга по Владимирской области":- Ну, обычно штатное оборудование уже лежит у нас в автомобиле. И уже по ситуации смотрим, какое оборудование еще захватить с собой.Тут пригодилось альпинистское снаряжение и трипод с лебедкой.- Ой, ой! Давай руку.Подъем занял минут двадцать. Легкую как перышко, спасатели еще какое-то время носили бабу Раю на руках, а потом увезли в больницу. В результате неудачного спуска пенсионерка сломала бедро. Соседи надеются, что всё у нее срастется.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".