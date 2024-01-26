Суд обязал администрацию Петушинского района организовать водоотведение в местной деревне Воспушка.

Суд обязал администрацию Петушинского района организовать водоотведение в местной деревне Воспушка. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В ходе проверки было установлено, что очистные сооружения в населённом пункте разрушены. Хозяйственно-бытовые канализационные воды растекаются по округе, чтобы затем попасть в водоём. Всё это наносит вред окружающей среде и угрожает здоровью жителей. В деревне существует опасность вспышек инфекционных заболеваний.Отмечается, что районная администрация попыталась обжаловать решение во Владимирском областном суде, но безрезультатно. Теперь местные власти обязаны привести водоотведение в Воспушке в соответствие с нормативами.«Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.