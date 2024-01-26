Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области установили 20 проекционных “зебр”– Команда КВН из Владимира примет участие в “Лиге городов” на ТНТ– Владимирцев приглашают на
<a href="https://33live.ru/novosti/26-01-2024-dajdzhest-obshhestvo-26012024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 26.01.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области установили 20 проекционных “зебр”– Команда КВН из Владимира примет участие в “Лиге городов” на ТНТ– Владимирцев приглашают на
[url=https://33live.ru/novosti/26-01-2024-dajdzhest-obshhestvo-26012024.html]Дайджест (общество) 26.01.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области установили 20 проекционных “зебр”– Команда КВН из Владимира примет участие в “Лиге городов” на ТНТ– Владимирцев приглашают на