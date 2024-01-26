Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области установили 20 проекционных “зебр”– Команда КВН из Владимира примет участие в “Лиге городов” на ТНТ– Владимирцев приглашают на

Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области установили 20 проекционных “зебр”– Команда КВН из Владимира примет участие в “Лиге городов” на ТНТ– Владимирцев приглашают на лекцию о культуре каменного века