Десятилетнему Артему Лабзову из Владимира требуется помощь Десятилетний Артем Лабзов - герой...

Десятилетнему Артему Лабзову из Владимира требуется помощьДесятилетний Артем Лабзов - герой очередного совместного проекта Русфонда и ГТРК "Владимир". Умный, добрый и по-своему отважный мальчик, он уже прошел множество испытаний и готовится к очередному. В конце года у Артема - сложнейшая челюстно-лицевая операция. Семье нужна помощь в оплате дорогостоящего ортодонтического лечения. Подробности - в нашем сюжете.- Ну, подтягивания я умею.Утренняя разминка на турнике и за уроки. Артем учится во вторую смену, нужно еще успеть переписать "домашку" на чистовик. С успеваемостью у сына - полный порядок, говорит мама, с гордостью показывая дневник. Артем - левша, но врачи сразу сказали - это даже лучше. У ребенка с рождения нет левого глаза. В следующем месяце мальчику должны поставить очередной протез.Дарья Ефремова, мама Артёма:- Он вообще очень сильный духом, очень сильный. Он, как сказать, закаленный уже. Мы сначала вроде бы повязку на глаз, пытались как-то оградить. Но потом дети стали снимать ее, из-за этого были конфликты, "что у тебя". Я говорю, "ладно, давай ходи так, не надо ничего прятать. Ты такой, какой есть.Дни и недели, проведенные в больницах, научили десятилетнего парня видеть в людях хорошее, находить верных друзей, а обидчиков - ставить на место.Артём Лабзов:- Ну, у нас есть, конечно, хулиганы в классе, но я взял себя в руки, ну и папа меня направил. Ну и в общем я пришел разок, там подрался, повалил с ног. И все, и больше со мной такого не было. Я не груша для отбивания.Схватка с болезнью продолжается до сих пор. У Артема стала проявляться асимметрия лица. Появились проблемы с прикусом, ему трудно жевать пищу. Врачи диагностировали синдром жаберных дуг. В конце года Артему предстоит сложнейшая операция по реконструкции нижней челюсти. Сейчас каждый день несет новые риски.Дарья Ефремова, мама Артёма:- У него забивается слюнная железа камнями. Естественно, это не просто неудобство. Это огромная опухоль, которая растет буквально за два часа. Я пока на работе, я могу ее даже не видеть. Я приезжаю, у него вот такое - на пол-лица.Перед операцией Артему должны установить особую брекет-систему. Она позволит выровнять и расширить зубные ряды. Но стоит почти полмиллиона рублей. Большую часть суммы уже внес спонсор, пожелавший остаться неизвестным. Еще 147 тысяч соберут читатели газеты "Коммерсант". Остается совсем немного. Двадцать шесть тысяч.Чтобы помочь Артему, нужно отправить смс со словом "ДЕТИ" и суммой перевода на номер 5542. Деньги спишутся с мобильного счета. Другие способы - на сайте Русфонда.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"