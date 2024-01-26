Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи со студентами.

Для владимирских студентов поднимут президентские стипендии до 30 тысяч. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи со студентами вузов Калининградской области. Встреча прошла в Доме студента БФУ им. Канта.Нововведения коснутся не только наш регион, но и всю Россию. Возрастут и правительственные стипендии, теперь выплата будет составлять около 20 тысяч рублей.«Так что есть к чему стремиться – надо хорошо учиться», – сказал под конец президент.Дмитрий Чернышенко, вице-премьер, сообщил, что на эти целы ежегодно будет выделяться более 2,3 миллиардов рублей из федерального бюджета.