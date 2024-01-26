Администрация назвала очередную транспортную компанию, к которой у властей много вопросов. Как выразились в мэрии, претензии возникли к компании-перевозчику ИП Тимофеев, который

Администрация назвала очередную транспортную компанию, к которой у властей много вопросов. Как выразились в мэрии, претензии возникли к компании-перевозчику ИП Тимофеев, который обслуживает маршруты 3С, 23, и 53. Правда, какие именно нарекания появились – в городском Управлении транспортной связи рассказывать не стали, а ответили кратко. Журналист: А есть ли сейчас перевозчики автобусные, с которыми вы