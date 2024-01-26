Группа добровольцев из Владимирской области отправилась в учебные подразделения...

Группа добровольцев из Владимирской области отправилась в учебные подразделения МинобороныНакануне очередная группа добровольцев из Владимирской области - уже вторая на этой неделе, отправилась в учебные подразделения Минобороны.Торжественная отправка с участием представителей облвоенкомата, администрации Владимира, общественных и ветеранских организаций а также владимирских школьников прошла в Доме культуры молодежи.Напомню, набор на службу по контракту во Владимире ведется на Стрелецкой 55-а и первой Пионерской, 92. Также можно обратиться в военный комиссариат по месту жительства.Борис, доброволец:- Родину защищать. Испокон веком мои прадеды все воевали, деды прадеды все воевали.- Что вас заставило пойти на СВО в качестве добровольца?Михаил, доброволец (г.Муром):- Перспектива дальнейшая, если повезет. Карьерный рост в армии. Сначала, как все началось? Я долго думал. Сейчас решился.