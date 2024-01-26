Какие мероприятия ждут жителей и гостей Владимирской области в выходные дни?
Ну, а что интересного...
Какие мероприятия ждут жителей и гостей Владимирской области в выходные дни?
Ну, а что интересного запланировано в нашем регионе на эти выходные, расскажем в нашем традиционном анонсе. Начнем с субботы...
- Завтра во областной научной библиотеке назовут Владимирскую книгу года. Конкурс ежегодно проводит региональное министерство культуры. В 2023-м поступило 113 заявок, отобрана 61 книга. Номинаций восемь. Начало церемонии награждения в 12 часов. Не сможете прийти - смотрите трансляцию Вконтакте и Одноклассниках.
- Выходные будут богаты на спортивные события. В субботу владимирский городской центр здоровья примет чемпионат и первенство ЦФО по ушу среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, мальчиков и девочек.
- В Суздале завтра подведут итоги всероссийских соревнований по кикбоксингу. Участвует более 600 спортсменов из 35 регионов страны. Турнир принимает "Суздаль-Арена".
- В воскресенье в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района состоится лыжная гонка "Спринт". Количество участников в каждой гонке ограничено, поэтому не забудьте пройти регистрацию. Она завершается сегодня.
- И в Судогодском районе 28 января пройдет второй этап "Open Rally Cup: Золотые ворота" и первый этап чемпионата Владимирской области по ралли. Заезды принимает поселок Ликино. Начало в 12 часов. Болеем за наших!