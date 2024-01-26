По итогам фестиваля «КиВиН 2024» в Сочи сборную КВН Владимирского филиала Президентской академии пригласили участвовать в проекте “Лига городов” на ТНТ. Также ребята сыграют в

По итогам фестиваля «КиВиН 2024» в Сочи сборную КВН Владимирского филиала Президентской академии пригласили участвовать в проекте “Лига городов” на ТНТ. Также ребята сыграют в телевизионной лиге в Беларуси. Съемки второго сезона юмористического проекта “Лига городов” начались уже сегодня в Москве. Команду поздравил и пожелал удачи директор владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин. Из поста на