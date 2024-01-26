В 2024 году на реализацию новой госпрограммы «Культурное наследие Владимирской области» предусмотрено 57 млн рублей.

26 января состоялась пресс-конференция Марии Волозиной, начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области. Она рассказала о главных направлениях работы в сфере культурного наследия в 2023 году и планах на текущий год.В текущем году на реализацию программы выделяется 57 миллионов рублей. Эти средства будут использованы для проведения противоаварийных работ на объектах религиозного значения и поддержания памятников в эксплуатационном состоянии. Кроме того, планируется обследование памятников, разработка проектов границ и предметов охраны объектов культурного наследия.В 2023 году федеральный бюджет предоставил средства на разработку научно-проектной документации и проведение реставрационных работ на сумму 195 миллионов рублей. Правительство Владимирской области обратилось к Минкульту России, которое дополнительно выделило 60 миллионов рублей на противоаварийные работы на 7 памятниках в 2024 году.