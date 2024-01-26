На что можно направить материнский капитал во Владимирской области с 2024 года? С первого февраля...

На что можно направить материнский капитал во Владимирской области с 2024 года?С первого февраля маткапитал будет проиндексирован почти на 7,5 процентов.То есть на первенца теперь будут выплачивать 630 тысяч рублей, на второго малыша - почти 834 тысячи или 203 тысячи, если семья уже получила выплату на первого ребенка. Кроме того, теперь маткапитал можно потратить на накопительную пенсию папы - в случае, если отец воспитывает двух и более детей один.А еще с 2024 года эту выплату можно будет направить на строительство и реконструкцию жилых помещений, имеющих выход на земельный участок. Например, таунхаусов.