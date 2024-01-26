В январе 2024 года на 20 участках автотрасс Владимирской области появились проекционные пешеходные переходы.

В январе 2024 года на 20 участках автотрасс Владимирской области появились проекционные пешеходные переходы. Об этом рассказала ГБУ «Владупрадор».Для установки специального оборудования выбирались места с оживлённых движением и дороги возле социальных учреждений.Отмечается, что проектор дополняет и усиливает визуальный эффект обычной разметки. Он включается в тёмное время суток. «Зебру» становится видно за 100-150 метров.«Эффект объёмного изображения не снижается даже в зимний период, когда дороги бывают заснежены, имеют наледи и снежную грязь», - говорится в сообщении пресс-службы «Владупрадора».