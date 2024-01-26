Народные приметы на 27 января. Почему в день памяти святой Нины нельзя лениться и спать до...

Народные приметы на 27 января. Почему в день памяти святой Нины нельзя лениться и спать до обеда?В субботу 27 января 2024 года Православная церковь чтит память преподобной Нины – христианской святой.В этот день крестьяне занимались по хозяйству – кололи дрова и «обходили скотину»: чистили ее, наводили порядок в хлевах, на полу перестилали солому. Обращались к животным только с ласковыми словами. В особом почете были коровы, которых считали кормилицами для семьи. Их оберегали от болезней и порчи. Считалось, что скотина обязательно отблагодарит хозяев хорошим удоем. Дочерям в приданое родители часто давали именно коров.Забивали скотину только в редких случаях. Зачастую мяса не ели, а продавали его. Верили, что после смерти корова оплакивает хозяев.Что можно и нельзя делать в день памяти святой Нины?Нужно встать как можно раньше, переделать все домашние дела, не забывая о чистке хлева, а после приготовить завтрак из молочных продуктов. Во время еды нужно поблагодарить кормилицу за сытный стол и пожелать ей здоровья.Сегодня рекомендуется высадить семена на рассаду, заняться уборкой по дому.Также день благоприятствует бизнесу и в дальнейшем сулит прибыль от начатых 27 января дел.Нельзя 27 января бездельничать и спать до обеда, иначе можно свое счастье проспать.Запрещено лениться, поскольку святая Нина была с малых лет упорной труженицей, а лентяев она наказывала неприятностями и горестями. Особенно в почете в этот день умственная работа, поэтому нужно провести его в чтении или изучении иностранных языков.Не стоит кричать – нечисть на крики прилетит и начнет бедокурить. В день Нины надо говорить спокойно и уравновешенно, не скандаля и не повышая голоса.Приметы погоды:Белые облака – к морозу.Деревья инеем покрылись – к теплу.Если в морозный день начал идти снег, то скоро потеплеет.Ворона поутру каркает – к метели.Петух спозаранку кричит в морозный день – к оттепели.Если 27 января сильный ветер, то год будет сырым и дождливым.Туман вокруг луны – к снегу.Фото: freepik.com