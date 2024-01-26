Народные приметы на 27 января. Почему в день памяти святой Нины нельзя лениться и спать до...
Народные приметы на 27 января. Почему в день памяти святой Нины нельзя лениться и спать до обеда?
В субботу 27 января 2024 года Православная церковь чтит память преподобной Нины – христианской святой.
В этот день крестьяне занимались по хозяйству – кололи дрова и «обходили скотину»: чистили ее, наводили порядок в хлевах, на полу перестилали солому. Обращались к животным только с ласковыми словами. В особом почете были коровы, которых считали кормилицами для семьи. Их оберегали от болезней и порчи. Считалось, что скотина обязательно отблагодарит хозяев хорошим удоем. Дочерям в приданое родители часто давали именно коров.
Забивали скотину только в редких случаях. Зачастую мяса не ели, а продавали его. Верили, что после смерти корова оплакивает хозяев.
Что можно и нельзя делать в день памяти святой Нины?
Нужно встать как можно раньше, переделать все домашние дела, не забывая о чистке хлева, а после приготовить завтрак из молочных продуктов. Во время еды нужно поблагодарить кормилицу за сытный стол и пожелать ей здоровья.
Сегодня рекомендуется высадить семена на рассаду, заняться уборкой по дому.
Также день благоприятствует бизнесу и в дальнейшем сулит прибыль от начатых 27 января дел.
Нельзя 27 января бездельничать и спать до обеда, иначе можно свое счастье проспать.
Запрещено лениться, поскольку святая Нина была с малых лет упорной труженицей, а лентяев она наказывала неприятностями и горестями. Особенно в почете в этот день умственная работа, поэтому нужно провести его в чтении или изучении иностранных языков.
Не стоит кричать – нечисть на крики прилетит и начнет бедокурить. В день Нины надо говорить спокойно и уравновешенно, не скандаля и не повышая голоса.
Приметы погоды:
Белые облака – к морозу.
Деревья инеем покрылись – к теплу.
Если в морозный день начал идти снег, то скоро потеплеет.
Ворона поутру каркает – к метели.
Петух спозаранку кричит в морозный день – к оттепели.
Если 27 января сильный ветер, то год будет сырым и дождливым.
Туман вокруг луны – к снегу.
Фото: freepik.com