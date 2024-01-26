В четверг, 25 января, очередная группа земляков из разных уголков Владимирской области отправилась для прохождения воинской службы по контракту.

В четверг, 25 января, очередная группа земляков из разных уголков Владимирской области отправилась для прохождения воинской службы по контракту. Об этом рассказала администрации региональной столицы.По традиции для защитников Родины организовали торжественные проводы. В Доме культуры молодёжи собрались родственники и друзья бойцов, представители органов власти, военного комиссариата, общественных организаций и духовенства.Владимирских мужчин напутствовали, благодарили за сделанный выбор и желали вернуться домой живыми и здоровыми. Отмечается, что сначала наши земляки должны попасть в учебные подразделения Минобороны РФ.