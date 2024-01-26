Сотрудники полиции и ФСБ задержали 34-летнего местного жителя в дачном доме в одном из садовых товариществ Петушинского района. Интересно, что эту недвижимость злоумышленник приобрел совсем

Сотрудники полиции и ФСБ задержали 34-летнего местного жителя в дачном доме в одном из садовых товариществ Петушинского района. Интересно, что эту недвижимость злоумышленник приобрел совсем недавно – в 2023 году. Как сообщили в МВД России, при обыске жилища оперативники обнаружили оборудование, химические реактивы и емкости с раствором, в составе которого содержался наркотик. Кроме того, в