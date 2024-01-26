От лёгких морозов к оттепели: во Владимирской области «хозяйничает» атлантический циклон.
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От лёгких морозов к оттепели: во Владимирской области «хозяйничает» атлантический циклон.
По информации Гидрометцентра России, атлантический циклон, который пришел в центр Европейской России с осадками и теплом, постепенно будет заполнятся холодным воздухом. Атмосферное давление начнёт расти, а температура понижаться. В предстоящие выходные она достигнет нормальных январских значений.
27 января во Владимире (и по области) ожидается переменная облачность, временами — снег. Днём прогнозируется -5… -7°C.
Ветер северо-восточный, до 2 метров в секунду. К ночи температура опустится до -12°C.
Атмосферное давление повысится с 748 до 756 мм ртутного столба. И в воскресенье (28 января) продолжит стремиться «ввысь». Ожидается повышение до 763 мм ртутного столба.
Прогнозируется небольшой снег, солнце будет показываться из-за туч все выходные.
В начале следующей недели показания термометров вновь начнут увеличиваться, во вторник (30 января) снова возможна оттепель.
Народный прогноз погоды на 27 января:
«Иней на ветках деревьев — к потеплению»;
«Вокруг луны появилась дымка — ждите метели»;
«Звезды ярко мерцают — мороз крепчает»;
«Рано просыпаются петухи поют — к скорому потеплению».
Фото: freepik.com