Подведены итоги работы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во Владимирской...

Подведены итоги работы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во Владимирской области за 2023 год.Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей КУпин, в прошлом году в регионе произошла лишь одна чрезвычайная ситуация - ДТП с участием пассажирского автобуса в Александровском районе, в результате которого пострадал 31 человек и 1 человек погиб. Пожары остаются наиболее острой проблемой. За год спасатели выезжали на 9000 "горячих" происшествий.Алексей Купин, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Уменьшено количество погибших при пожаре человек людей. Погибло меньше на 41 человек. Это хорошие цифры, это достойно. И это результат совместной профилактической работы.