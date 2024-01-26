Пострадавший раскрыл подробности ДТП с автобусом в самом центре Владимира Сегодня водитель...

Пострадавший раскрыл подробности ДТП с автобусом в самом центре ВладимираСегодня водитель автобуса 152-го маршрута не справился с управлением, смял легковушку и вылетел на тротуар, врезавшись в ограждение. В итоге большая часть Большой Московской оказалась перекрыта- незаблокированной оказалась лишь одна из четырех полос. На улице образовалась пробка, но участников ДТП оперативно растащили и освободили дорогу. Пострадала одна из пассажирок автобуса- женщине пришлось обратиться в больницу.Пострадавший:- Я на зеленый пропускал пешеходов, поворачивал налево. Заканчивал манёвр был уже на пешеходном переходе. И автобус шел со скоростью шестьдесят или больше на желтый или на красный. Автобус уходил от столкновения от меня потому что я стоял вот так. Удар пришёлся по касательной, что нас и спасло. В автобусе девушка- что-то у неё с пальцем. А мы в рубашке родились.