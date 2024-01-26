После вмешательства прокуратуры в деревнях Кипрево и Жердево Киржачского района восстановили уличное освещение.

После вмешательства прокуратуры в деревнях Кипрево и Жердево Киржачского района восстановили уличное освещение. Об этом рассказала регионального ведомства.В результате организованной проверки было установлено, что в тёмное время суток уличные фонари не работают на улице Центральной деревни Кипрево и на улице Зеленой деревни Жердево. В адрес главы муниципального образования было внесено прокурорское представление.«Нарушения устранены, работа осветительных устройств возобновлена», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Владимирской области.