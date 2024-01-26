Прокуратура Владимира совместно с инспекторами ГИБДД проверила качество уборки снега
Прокуратура...
Прокуратура Владимира совместно с инспекторами ГИБДД проверила качество уборки снега
Прокуратура Владимира совместно с инспекторами ГИБДД проверила качество уборки улично-дорожной сети от снега
Проверка также прошла в городе Радужный. Выявлены многочисленные нарушения установленных требований: на дорогах имеется снежный накат, зафиксированы факты заужения проезжей части, формирования снежных валов вблизи остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.
Заместителю главы администрации областного центра, курирующему вопросы уборки, директору обслуживающего дорожные сети предприятия, а также главе города Радужный внесены представления.
Проверочные мероприятия продолжаются - сообщают в прокуратуре.