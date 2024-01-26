Ида Галич ступила на дорожку, которая может кардинально изменить ее жизнь.

Ида Галич ступила на дорожку, которая может кардинально изменить ее жизнь.Пользователи социальных сетей и зрители знают Иду Галич как телеведущую, блогера и бывшую подругу теперь уже скандально известной Насти Ивлеевой. Но, в отличие от своей экс-приятельницы, брюнетка имеет практически кристально чистую репутацию.Несмотря на то, что имя звезды не запятнано опрометчивыми выходками, она, как и любой другой человек, имеет свои недостатки и вредные привычки. Однако пускать свою жизнь и здоровье на самотек знаменитость не планирует. Напротив, ведущая борется с тем, что приносит ей вред, и даже решается на рискованные эксперименты над собой.Сегодня Ида Галич вышла на связь с подписчиками в телеграм-канале, чтобы похвастаться своими успехами. Блогер объявила, что отказалась от алкоголя, газировок и фастфуда на два месяца. И результат, которого звезда уже достигла, потрясает. По словам брюнетки, она преодолела первый рубеж и продержалась две недели без "запрещенки".Впрочем, исключать вредные продукты и напитки из своей жизни навсегда знаменитость пока не собирается. Ида Галич объяснила, что привила себе привычку воздерживаться от вредностей на определенный период."Ставлю над собой эксперименты! Очень жалею, что не добавила в список десерты. Потому что явно иногда излишне себя балую", – поделилась с аудиторией телеведущая.Нет сомнений, что этот смелый шаг пойдет блогеру лишь на пользу. Однако у такого эксперимента есть и обратная сторона. Если Галич не сдержит слово, то рискует разочароваться в себе и столкнуться с трудностями в будущем. Остается только уповать на то, что сила воли ее не подведет.А ранее "Дни.ру" , что разведенная после родов Ида Галич поведала о горьком опыте.