Рифат Сабитов принял участие в расширенном заседании Комиссии Генсовета «Единой России» по защите...

Рифат Сабитов принял участие в расширенном заседании Комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи.Заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов принял участие в заседании Комиссии Генерального совета политической партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи, посвященному совершенствованию мер поддержки семей с детьми.В ходе работы Комиссии было подчеркнуто, что в год семьи, в первую очередь, партия будет заниматься помощью многодетным, студенческим семьям, семьям участников СВО, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Комментируя заседание, Рифат Сабитов отметил огромное значение институтов общественного контроля в выявлении наиболее острых проблем семей с детьми в различных сферах: социальной, образовательной, в вопросах здравоохранения и повышения качества жизни.«Задача общественных институтов: различного рода объединений и фондов, общественных палат всех уровней совместно со средствами массовой информации выявлять те «болевые точки», проблемы, которые семьи не могут решить самостоятельно, а государственная поддержка оказывается недостаточно эффективна. Наша работа должна быть направлена на создание комплексной системы поддержки, на выработку её новых форм. Это особенно важно в Год семьи, с тем, чтобы мы все ощутили результаты принимаемых, мер, чтобы каждая российская семья с детьми была уверена в своем будущем», — подчеркнул Рифат Сабитов.По материалам ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/191335