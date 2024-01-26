Смотрите Вести в 14.30: обновленный ФАП в Муромском районе
Достали из-под земли
- 88-летняя...
Смотрите "Вести" в 14.30: обновленный ФАП в Муромском районе
Достали из-под земли
- 88-летняя женщина упала в погреб в собственном доме и получила перелом. Подробности подъема бабушки Раи на ЭТОТ свет.
В Прудищах-красотища
- Обновленный ФАП для четырех населенных пунктов Муромского района. Какие возможности теперь есть у жителей?
Сильный духом
- У него с рождения - только один глаз. Артему Лабзову нужна помощь телезрителей.