Смотрите Вести в 9.00: геополитические игры в первой социальной кофейне Достали из-под земли -...

Смотрите "Вести" в 9.00: геополитические игры в первой социальной кофейнеДостали из-под земли- 88-летняя женщина упала в погреб в собственном доме и не могла выбраться. Подробности подъема бабушки Раи на свет божий.Студенческие прорывы- Геополитические игры в первой социальной кофейне. Студенты продемонстрировали свои лучшие проекты губернатору Александру Авдееву.Школьникам о Блокаде-А для школьников - квест по истории Великой Отечественной войны - в интерактивном формате.Кровавый спорт-На ринге - и мужчины и женщины и дети. В Суздале проходят всероссийские соревнования по кикбоксингу.