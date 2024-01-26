Смотрите Вести в 9.00: геополитические игры в первой социальной кофейне
Достали из-под земли
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Смотрите "Вести" в 9.00: геополитические игры в первой социальной кофейне
Достали из-под земли
- 88-летняя женщина упала в погреб в собственном доме и не могла выбраться. Подробности подъема бабушки Раи на свет божий.
Студенческие прорывы
- Геополитические игры в первой социальной кофейне. Студенты продемонстрировали свои лучшие проекты губернатору Александру Авдееву.
Школьникам о Блокаде
-А для школьников - квест по истории Великой Отечественной войны - в интерактивном формате.
Кровавый спорт
-На ринге - и мужчины и женщины и дети. В Суздале проходят всероссийские соревнования по кикбоксингу.