Непогода снова стала головной болью для водителей. Только за 25 января во Владимирской области произошло 79 аварий, в них 7 человек пострадали. Серьезное ДТП произошло в Петушинском районе.

Непогода снова стала головной болью для водителей. Только за 25 января во Владимирской области произошло 79 аварий, в них 7 человек пострадали. Серьезное ДТП произошло в Петушинском районе. Когда снегопад только начинался, 25 января около 6-ти часов вечера, на М-7 под Киржачом легковушка врезалась в большегруз. Передняя часть “Киа Рио” залетела под полуприцеп фуры. Пострадавший