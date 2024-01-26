В этом году планируется выдать более 140 тысяч комплектов.

В этом году планируется выдать более 140 тысяч комплектов.Медики столичных поликлиник продолжат получать форменную одежду, написал в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник напомнил, что решение о переходе на единую медицинскую форму принято в 2020 году. До этого поликлиники закупали комплекты самостоятельно, поэтому одежда персонала в разных медицинских учреждениях отличались по фасону и цвету.При создании формы использовались только качественные материалы. Учтены пожелания медиков и требования техники безопасности, подчеркнул Собянин.Ранее мэр Москвы дополнительные средства для помощи в реабилитации инвалидов. В прошлом году средства реабилитации в натуральной форме получили 170 тысяч горожан, а компенсацию за самостоятельное приобретение – 45 тысяч.Также столица объемы производства лекарств. За пять лет они увеличились почти в 2,5 раза. В городе действует 95 фармацевтических предприятий, которые обеспечивают рабочими местами 15 тысяч человек.