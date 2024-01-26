Вокзал объединит метро, МЦД и наземный общественный транспорт.

Вокзал объединит метро, МЦД и наземный общественный транспорт.В Москве создается городской вокзал Петровско-Разумовская. Он объединит первый и третий центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-3), две линии метро и маршруты наземного транспорта, написал в своем мэр столицы Сергей Собянин.Завершена реконструкция путепроводов через железнодорожные пути. Строится наземный вестибюль для МЦД-1 и пассажирская платформа, отметил градоначальник."С открытием вокзала улучшится транспортная доступность районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино, где живут 190 тысяч москвичей", – уточнил Собянин.В дальнейшем вокзал сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Пассажиры смогут совершать пересадку, не доезжая до Ленинградского вокзала, подчеркнул мэр столицы.Ранее Собянин о транспортных проектах, которые планируется завершить в 2024 году. Среди них – станция "Потапово" Сокольнической линии метро. Ей будут пользоваться жители Южного Бутова, города Щербинка, поселений Сосенского и Воскресенского.Напомним, что МЦД-3 от Зеленограда до Раменского открылся в августе 2023 года. В сентябре дан старт движению по четвертому диаметру от Апрелевки до Железнодорожного.