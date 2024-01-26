До конца года столица получит более 800 новых машин.

До конца года столица получит более 800 новых машин.Москва продолжает наращивать парк экологически чистого общественного транспорта. В 2024 году столица получит более 800 отечественных электробусов, рассказал в своем мэр Сергей Собянин.Градоначальник обратил внимание, что экологически чистые инновационные машины выходят на маршруты вместо автобусов. Благодаря этому значительно снижаются объемы выбросов вредных веществ в окружающую среду.Производитель обслуживает электробусы по контрактам жизненного цикла в течение 15 лет, уточнил мэр."Кроме того, Москва первая в России начала строить современные электробусные парки. Сегодня их уже три — "Красная Пахра", "Митино" и "Салтыковка", – отметил Собянин.В конце декабря Собянин новый электробусный парк – "Салтыковка" в районе Новокосино. Он рассчитан на 100 машин. Открытие парка улучшило транспортную связность Восточного и Юго-Восточного округов с другими районами Москвы и подмосковными городами Реутов и Люберцы.На столичных маршрутах ходит уже более 1,3 тысячи электробусов. К 2030 году парк наземного транспорта Москвы станет полностью электрическим.