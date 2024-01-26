Сотрудники полиции во Владимирской области провели очередной рейд по выявлению пьяных за рулем. В...

Сотрудники полиции во Владимирской области провели очередной рейд по выявлению пьяных за рулем.В этот раз проверили более 350 водителей. От управления автомобилем отстранили троих человек, один из них находился в нетрезвом состоянии, что подтвердили результаты медэкспертизы. Двое других проходить процедуру отказались. По вине нетрезвых водителей, сообщают в ГИБДД, в прошлом году в регионе произошло 19 ДТП в которых 1 человек погиб, 25 пострадало. Во время рейда сотрудники полиции также проводят разъяснительные беседы и вручают памятки.Артем Григорьев, заместитель начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Владимирской области:- В рамках требований указания МВД номер 64.09 на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по массовой отработке группами нарядов ДПС, водителей транспортных средств, на предмет выявления у них признаков опьянения. Так за 2023 год на территории областного центра проведено 24 мероприятия, в ходе которых было выявлено 19 водителей управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.