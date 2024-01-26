Сотрудники полиции во Владимирской области провели очередной рейд по выявлению пьяных за рулем.
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Сотрудники полиции во Владимирской области провели очередной рейд по выявлению пьяных за рулем.
В этот раз проверили более 350 водителей. От управления автомобилем отстранили троих человек, один из них находился в нетрезвом состоянии, что подтвердили результаты медэкспертизы. Двое других проходить процедуру отказались. По вине нетрезвых водителей, сообщают в ГИБДД, в прошлом году в регионе произошло 19 ДТП в которых 1 человек погиб, 25 пострадало. Во время рейда сотрудники полиции также проводят разъяснительные беседы и вручают памятки.
Артем Григорьев, заместитель начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Владимирской области:
- В рамках требований указания МВД номер 64.09 на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по массовой отработке группами нарядов ДПС, водителей транспортных средств, на предмет выявления у них признаков опьянения. Так за 2023 год на территории областного центра проведено 24 мероприятия, в ходе которых было выявлено 19 водителей управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.