Студентам ВлГУ и владимирского филиала РАНХиГС продемонстрировали примеры успешного ведения...

Студентам ВлГУ и владимирского филиала РАНХиГС продемонстрировали примеры успешного ведения бизнеса.Во Владимирской области молодёжи готовы предложить привлекательные условия для открытия своего дела. Что советуют опытные бизнесмены начинающим предпринимателям, расскажет Мария Городская.Вместо проверок - профилактические мероприятия, вместо штрафов - предупреждения. Региональное правительство создаёт максимально привлекательные условия для малого и среднего бизнеса. В том числе и для того, чтобы молодёжь пробовала себя в открытии собственного дела - это мечта студентки Екатерины Гараниной.Екатерина Гаранина, студентка:- Предпринимательский подход важен в реализации любого проекта. И очень интересно будет узнать истории успешных предпринимателей.Опытные бизнесмены не скрывают: самое сложное - сделать первый шаг. И обязательно нужно узнать, какие меры поддержки малого и среднего бизнеса действуют в нашем регионе.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- С точки зрения нагрузки именно финансовой, то здесь важны были меры поддержки по поручению губернатора, Александра Александровича Авдеева. Сотни компаний получили эти меры поддержки получили их своевременно, что дало толчок не только сохранить свои позиции на рынке, но и расти дальше.Так, за прошлый год Фонд содействия развитию предпринимательства в регионе предоставил 256 микрозаймов на общую сумму более семисот миллионов рублей. Помимо этого, объём поручительств Гарантийного фонда составил полтора миллиарда, а в бизнес было привлечено больше трёх миллиардов рублей. Фонд "ВладимирЛизинг" поставил оборудование на 172 миллиона - на льготных условиях.Александр Юрьев, предприниматель:- Человек должен быть смелым. Который не говорит, что лучше возьмёт квартиру в ипотеку, нет, он говорит, что не возьмёт квартиру в ипотеку, я возьму кредит. Сейчас много очень помогает государство, много интересных программ. Возьму и сделаю своё дело.Так когда-то поступила Марта МАслова. Открыла первую в городе гостиную и решила развиваться в этом направлении дальше. Бизнесвумен подчёркивает - льготных программ для предпринимателей становится всё больше - и особый акцент делают именно на женщин.Марта Маслова, предприниматель:- Занимайся любимым делом, и тебе не придётся работать ни дня. Это на самом деле правда. Нужно выбирать то дело, которое вы готовы делать бесплатно, которое вам просто по душе и от которого вы сами кайфуете. Это самый главный совет.Во Владимирской области действует региональный инвестиционный стандарт. Он призван сокращать путь инвестора - от возникновения идеи до реализации проекта. Главное - вселить уверенность в будущих предпринимателей.Валерия Матюхина, победитель рейтинга Forbes "30 до 30" в категории "Управление", экс-генеральный директор компании "СберТройка":- Выбирать активную жизненную позицию, развивать регион в том числе. Наша задача - зарядить людей энергией на достижение своих целей.Сейчас в стране идёт кампания по импортозамещению, поэтому правительство области делает всё возможное, чтобы помочь "молодому" предпринимателю с рынками сбыта и достраиванием цепочек поставок. Понятные и прозрачные условия для развития дела дают ещё больше шансов на получение инвестиций. И эта работа будет продолжаться.Мария Городская, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".