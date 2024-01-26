Студенты владимирского филиала РАНХиГС продемонстрировали свои лучшие проекты губернатору...

Студенты владимирского филиала РАНХиГС продемонстрировали свои лучшие проекты губернатору Александру АвдеевуВ День студента, с учащимися владимирского филиала РАНХиГС встретился губернатор Владимирской области, Александр Авдеев. Какие перспективные проекты студенты уже реализуют? И где открылась их первая социальная кофейня? Расскажет Мария Городская.- С праздником вас!- Спасибо, что приехали!Встреча главы региона Александра Авдеева и студентов проходит в стенах владимирского филиала РАНХиГС. В центре внимания - их проекты. Демонстрировать свои успехи и достижения в День студента стало традицией - всегда есть, о чём рассказать. И что показать.- Вот это модуль экономики, он отвечает за оборот ресурсов, денежных средств.Игра "Геополитика" помогает разобраться в хитросплетениях мировой экономики..Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Знаете, как в анекдоте. Ты мне расскажи, что происходит? Подожди, я тебе сейчас всё объясню. Объяснить я и сам могу, я понять не могу. Не многие могут докопаться до истины, а она, как правило, лежит в истории.Здесь - уже приложение "Атлант". Для оптимизации рабочих процессов.- Более трёхсот пользователей уже используют это приложение. Сформирована база данных, на которой обучается наш искусственный интеллект.Каждый студенческий проект отличает социальная направленность. Помощь людям - первое, на что направлена идея. Как у бренда "Ниточка". Это возможность заработка для тех, кому зачастую отказывают в трудоустройстве.- Проект начался с нашей собственной боли - в нашем окружении есть родственники, друзья, близкие с ограниченными возможностями.Первая социальная кофейня Владимира открылась тоже здесь - на базе вуза. На реализацию этого проекта команда получила президентский грант - 600 тысяч рублей. Но даже за чашкой чая не стоит расслабляться...Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Все всё сдали нормально?- Да, нормально.- Все или не все?- Все!- Или, как говорят психологи: не сдал сессию, ничего, академ бери.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания:- Мы увидели желание ребят, и они могут принести пользу в решении тех задач, которые стоят перед регионом и городом Владимиром. Очень важно, что студенчество активная часть населения, очень активная часть нашего коллектива, мы им очень доверяем, гордимся.Впервые в истории Владимирской области одна из команд "весёлых и находчивых" получила приглашение на фестиваль КВН в Сочи. Пока подробности не разглашаются, но одно известно точно - у студентов региона есть все возможности для реализации потенциала в любых сферах.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".