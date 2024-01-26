В Александрове местная жительница обвиняется в мошенничестве с социальными...

В Александрове местная жительница обвиняется в мошенничестве с социальными выплатами.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы Александрова 1987 года рождения.Как выяснилось, с апреля 2018 года по октябрь 2023 года женщина предоставляла в органы социальной защиты населения Александровского района изготовленные по месту работы фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о ее доходах.В результате обвиняемая незаконно получила из бюджета социальные выплаты на общую сумму - 338 тысяч рублей.В настоящее время женщине предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.Уточняется, что благодаря принятым мерам причиненный материальный ущерб возмещен обвиняемой на стадии расследования.Следователями СК проведены допросы свидетелей, изъята и осмотрена документация. Выполняются иные следственные и процессуальные действия.Фото: freepik.com