В Александрове местная жительница обвиняется в мошенничестве с социальными...
В Александрове местная жительница обвиняется в мошенничестве с социальными выплатами.
Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы Александрова 1987 года рождения.
Как выяснилось, с апреля 2018 года по октябрь 2023 года женщина предоставляла в органы социальной защиты населения Александровского района изготовленные по месту работы фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о ее доходах.
В результате обвиняемая незаконно получила из бюджета социальные выплаты на общую сумму - 338 тысяч рублей.
В настоящее время женщине предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.
Уточняется, что благодаря принятым мерам причиненный материальный ущерб возмещен обвиняемой на стадии расследования.
Следователями СК проведены допросы свидетелей, изъята и осмотрена документация. Выполняются иные следственные и процессуальные действия.
Фото: freepik.com