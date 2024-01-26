Авария произошла сегодня около 16:00 в центре города. На светофоре возле Соборной площади столкнулись 152-ой автобус и “Хендай”. После этого общественный транспорт врезался в

Авария произошла сегодня около 16:00 в центре города. На светофоре возле Соборной площади столкнулись 152-ой автобус и “Хендай”. После этого общественный транспорт врезался в металлическое ограждение. Автобус развернуло практически поперек дороги, полоса движения в сторону Золотых ворот оказалась заблокирована. Как сообщили в УМВД, кто виноват в аварии – на данный момент неизвестно. В результате ДТП