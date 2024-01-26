Авария произошла сегодня около 16:00 в центре города. На светофоре возле Соборной площади столкнулись 152-ой автобус и “Хендай”. После этого общественный транспорт врезался в
<a href="https://33live.ru/novosti/26-01-2024-v-centre-vladimira-avtobus-stolknulsya-s-legkovushkoj-i-snes-ograzhdenie.html" target="_blank">В центре Владимира автобус столкнулся с легковушкой и снес ограждение</a> - Авария произошла сегодня около 16:00 в центре города. На светофоре возле Соборной площади столкнулись 152-ой автобус и “Хендай”. После этого общественный транспорт врезался в
[url=https://33live.ru/novosti/26-01-2024-v-centre-vladimira-avtobus-stolknulsya-s-legkovushkoj-i-snes-ograzhdenie.html]В центре Владимира автобус столкнулся с легковушкой и снес ограждение[/url] - Авария произошла сегодня около 16:00 в центре города. На светофоре возле Соборной площади столкнулись 152-ой автобус и “Хендай”. После этого общественный транспорт врезался в