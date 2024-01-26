В Муромском районе провели капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта Подробности далее. -...

В Муромском районе провели капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пунктаПодробности далее.- В общем, Наталья Юрьевна, я рекомендую вам помониторить давление и ко мне подойти еще раз.Измерить артериальное давление, пульс, сделать электрокардиограмму, сдать анализы. Теперь жителям деревни Прудищи не нужно для этого ехать в город. Медицинские услуги доступны в обновленном фельдшерско-акушерском пункте.Наталья Волкова - жительница деревни Прудищи:- Меня кардиограмму не посылают куда-то там ехать, даже пусть в Молотицы. Потому что не всегда у нас есть транспортное соединение с соседними населенными пунктами.В обновленном ФАПе можно пройти профосмотр, первый этап диспансеризации. Измерить внутриглазное давление, чтобы на ранней стадии выявить катаракту и глаукому. Если требуется прибегнуть к помощи узких специалистов, то фельдшер назначает консультацию. Пациенты говорят, удобно и доступно!Виктория - жительница деревни Прудищи:- Когда приходим на ФАП, мы можем записаться на прием к специалисту, получить помощь медицинскую и, непосредственно, узнать в какое врем приехать в поликлинику. Также на ФАПе можно сдать анализы, не надо никуда ехать в город с утра раннего.После капитального преображения, ремонт в последний раз ФАП видел еще в 2004 году, здесь созданы комфортные условия как для врачей, так и для пациентов. В рамках нацпроекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" Муромской центральной районной больнице выделили более 33 млн рублей. В эту сумму вошла и закупка 6 автомобилей марки Лада, которые перевозят пациентов и фельдшеров.Александр Шилкин - заместитель главного врача по организационно-методическим вопросам Муромской центральной районной больницы:- Закуплено 27 электрокардиографов, 3 аппарата суточного мониторирования артериального давления.2 аппарата холтерского мониторирования артериального давления. Масштабная программа реализуется по плану. Условия оказания медицинской помощи на селе улучшаются. Медицинская помощь становится ближе для пациента, комфортной.Теперь пациенты могут забыть о долгих поездках в город. ФАП обслуживает 4 населенных пункта и ежедневно сейчас принимает около десятка пациентов.Мария Артес, Никита Тарбеев "Вести - Владимир"