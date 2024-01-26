В музее-заповеднике Александровская слобода хранятся уникальные документы о строительстве...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" хранятся уникальные документы о строительстве Центральной библиотеки имени ГоголяЦентральной библиотеке имени Гоголя в Александрове в этом году исполняется 120 лет. Подтвержденные данные музейщики "Александровской слободы" обнаружили в материалах областного Госархива.Согласно сохранившимся документам, решение о строительстве библиотеки было принято в 1902 году. Возводили ее в основном на средства Главы Городской Думы - Сергея Баранова. Для "первоначального обзаведения" он выделил 200 рублей, а затем ежегодно по 75 рублей на содержание.Свои двери библиотека распахнула спустя 2 года - в 1904-ом. Под нее в здании Земской управы отвели небольшое помещение.Светлана Вершинина, специалист по связям с общественностью и СМИ музея-заповедника "Александровская слобода":- Создался попечительский совет. Каждый член совета внес единовременно 15 рублей для покупки книг. Кроме того, каждый местный житель мог внести свою лепту - пожертвование в виде книг и журналов.Всего в течение первого года после открытия в библиотеку поступило 803 книги и брошюры, а также 958 томов периодики. Со временем места стало не хватать. Библиотека неоднократно переезжала, каждый раз расширяя свои площади.Светлана Вершинина, специалист по связям с общественностью и СМИ музея-заповедника "Александровская слобода":- На память о тех временах сейчас в раритетных изданиях, хранящихся в коллекции музея-заповедника "Александровская слобода" напоминает скромный штамп.