В результате ДТП на федеральной трассе М-7 в Петушинском районе сотрудники МЧС деблокировали...

В результате ДТП на федеральной трассе М-7 в Петушинском районе сотрудники МЧС деблокировали пострадавшегоНакануне вечером (25 января 2024 года) произошло дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М-7 в Петушинском районе.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, столкнулись два транспортных средства.Сотрудники МЧС России проводили деблокирование пострадавшего.Всего в ликвидации последствий происшествия принимало участие 13 человек, 4 единица техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники.Если Вы стали участником или свидетелем трагедии необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области