В результате ДТП на федеральной трассе М-7 в Петушинском районе сотрудники МЧС деблокировали...
В результате ДТП на федеральной трассе М-7 в Петушинском районе сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего
Накануне вечером (25 января 2024 года) произошло дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М-7 в Петушинском районе.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, столкнулись два транспортных средства.
Сотрудники МЧС России проводили деблокирование пострадавшего.
Всего в ликвидации последствий происшествия принимало участие 13 человек, 4 единица техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники.
Если Вы стали участником или свидетелем трагедии необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Фото: МЧС по Владимирской области