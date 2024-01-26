В сквере «Патриот» региональной столицы могут установить памятник солдатам Владимирского 61-го пехотного полка, которые покрыли себя славой в Крымской войне 1853-1856 годов.

В сквере «Патриот» региональной столицы могут установить памятник солдатам Владимирского 61-го пехотного полка, которые покрыли себя славой в Крымской войне 1853-1856 годов. Об этом рассказала областной Общественной палаты.Известно, что Владимирский пехотный полк был сформирован в 1700 году, участвовал в Отечественной войне 1812 года, сражался на полях сражений Первой мировой войны.«Памятник солдату Владимирского пехотного полка логично впишется в патриотическую концепцию сквера. В будущем здесь могут быть представлены воины разных эпох», - говорится в сообщении пресс-службы.Окончательное решение о месте установки нового памятника примут на предстоящих публичных слушаниях.