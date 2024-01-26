В Управлении Росгвардии по Владимирской области отметили день подразделений, работающих со...

В Управлении Росгвардии по Владимирской области отметили день подразделений, работающих со СМИ.Начальник регионального Управления Андрей Медведев вручил благодарственные письма и подарки и сотрудникам нашего телеканала.За информирование граждан о служебно-боевой деятельности благодарности от силового ведомства удостоены начальник службы информации ГТРК "Владимир" Мария Платанюк и специальный корреспондент "Вестей" Александр Сыпченко. Именно благодаря тесному взаимодействию пресс-службы с представителями ведущих СМИ региона жители Владимирской области оперативно узнают о всех новостях Росгвардии, примерах мужества и героизма ее сотрудников, отметил Андрей Медведев.Андрей Медведев, начальник Управления Росгвардии по Владимирской области- Важный день для нас в системе Росгвардия. Мы очень благодарны, которые освещают нашу работу, показывают гражданам нашей страны как нам тяжело порой бывает, как опасно и как граждане должны оценить нашу работу.