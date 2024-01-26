В Вязниках лишь после обрушения потолка в одной из квартир, трехэтажный жилой дом решили капитально...

В Вязниках лишь после обрушения потолка в одной из квартир, трехэтажный жилой дом решили капитально отремонтировать.В Вязниках лишь с помощью прокуратуры местные жители добились включения их многоквартирного дома в краткосрочный план программы капитального ремонта.Как выяснилось, данное здание включено в региональную программу капитального ремонта на период с 2014 года по 2043 год. Однако, в перечень и реестр домов (краткосрочный план), подлежащих капитальному ремонту, он - администрацией района не был включён.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что «в связи с ненадлежащим состоянием крыши дома в одной из квартир произошло частичное обрушение потолочных перекрытий».В связи с этим прокурор оперативно обратился в Вязниковский городской суд с требованием об обязании органа местного самоуправления устранить все нарушения.Иск прокурора был удовлетворён. Сообщается, что дом все же был включен в «краткосрочный план проведения работ по капитальному ремонту общего имущества на 2024 год».Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области