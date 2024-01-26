В мэрии поделились списком улиц, где сегодня ночью будут работать снегоуборочные машины. Чтобы не мешать работе спецтехники, владимирцев просят убрать авто с 26 января с 20:00 и до 07:00 утра 27

В мэрии поделились списком улиц, где сегодня ночью будут работать снегоуборочные машины. Чтобы не мешать работе спецтехники, владимирцев просят убрать авто с 26 января с 20:00 и до 07:00 утра 27 января со следующих улиц: – Ул. Западная;– Ул. Героя России Кутузова;– Ул. Пичугина;– Ул. Стрелецкая +дорога к Ленинскому районному суду;– ВХЗ (подземный переход, разворотное