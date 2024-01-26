О древних находках и культуре каменного века владимирцам расскажет Константин Гаврилов – сотрудник Института археологии РАН. Именно он возглавлял последнюю экспедицию исследовавшую

О древних находках и культуре каменного века владимирцам расскажет Константин Гаврилов – сотрудник Института археологии РАН. Именно он возглавлял последнюю экспедицию исследовавшую Сунгирскую стоянку в 2015 году. Как сообщают в ВСМЗ, слушатели лекции узнают о наиболее значимых археологических открытиях каменного периода, познакомятся с доисторическими памятниками, а также поймут закономерность развития сюжетов, форм и стилей европейского