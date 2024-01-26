Erid:4CQwVszH9pWvoB7RT68 Владимирцы смогут пользоваться высокоскоростным интернетом в поездках в...

Erid:4CQwVszH9pWvoB7RT68Владимирцы смогут пользоваться высокоскоростным интернетом в поездках в Московскую областьОператор провел модернизацию транспортной сети и увеличил скорость передачи данных в крупнейших городских округах Московской области. Теперь владимирцы смогут пользоваться высокоскоростным интернетом даже в весенне-летний сезон, когда мобильный трафик в Подмосковье вырастает на 10-15%.Для улучшения качества связи инженеры провели масштабные работы по модернизации сети радиорелейных линий – их заменили на новые, более ёмкие, с пропускной способностью до 3 Гбит/с.Изменения коснулись 11 городских округов, среди которых Ногинск, Шатура, Орехово-Зуево и Егорьевск, а также Истра, расположенная на федеральной автомагистрали М-9.Теперь во время поездок в эти поселения абоненты (владимирцы) могут наслаждаться интернетом со средней скоростью 45 Мбит/с, который позволит быстрее скачивать объемные файлы и смотреть фильмы в высоком разрешении.По данным МегаФона с начала весны мобильный трафик в перечисленных городских округах в среднем увеличивается на 10-15%. Так, в Сергиево-Посадском округе показатель в этот период обычно вырастает на 10%, достигая почти 400 ТБ в месяц. Это связано не только с притоком дачников, но и туристов, поскольку Сергиев-Посад – один из городов «Золотого кольца» России.«В общей сложности в этих округах проживают более миллиона человек. Здесь множество жилых комплексов, посёлков, деревень, парков и зон отдыха. Мы целенаправленно обновили телеком-оборудование накануне периода высокой нагрузки на сеть. Теперь абоненты МегаФона, кто “мигрирует” в Московскую область, получат еще более качественный сервис вне зависимости от количества зарегистрированных пользователей в сети и их мобильной активности», - уточняет директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.МегаФон– всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.Реклама. ПАО «МЕГАФОН»