Снежная погода в городе продолжается, а вместе с ней – и проблемы с уборкой. В социальных сетях горожане негодуют – после утреннего “откапывания авто” люди видят, как у Белого дома

Снежная погода в городе продолжается, а вместе с ней – и проблемы с уборкой. В социальных сетях горожане негодуют – после утреннего “откапывания авто” люди видят, как у Белого дома работает сразу несколько снегоуборочных машин. Своими наблюдениями поделилась жительница Владимира Анастасия. Она насчитала сразу три трактора, которые чистили снег на парковке у областной администрации. Анастасия