Владимирские гимнастки завоевали золото на межрегиональных соревнованиях Они проходили в рамках...

Владимирские гимнастки завоевали золото на межрегиональных соревнованияхОни проходили в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" в Туле.Всего в соревнованиях приняли участие более 500 молодых спортсменок из 17 регионов страны.Юные гимнастки владимирской муниципальной спортивной школы олимпийского резерва номер 5 стали лучшими в групповых выступлениях.